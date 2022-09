Melhor ciclista do Mundo sofre estranha e assustadora queda nos Mundiais

A carregar o vídeo ...

A holandesa Annemiek van Vleuten, vista por muitos como a melhor ciclista da atualidade, sofreu esta quarta-feira uma queda de certa forma assustadora na prova de contrarrelógio mista dos Mundiais de ciclismo. Logo à saída dos blocos de partida, a ciclista da Movistar perdeu o controlo da sua bicicleta de forma algo estranha, acabando por estatelar-se com violência no solo. Van Vleuten vinha na segunda posição na formação de três holandesa e acabou por escapar quase por milagre de um atropelamento. Agora, em face do sucedido, tem a sua presença na prova de fundo feminina, marcada para sábado, em risco, já que ficou com lesões no cotovelo.