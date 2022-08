Umaro Baldé selou a vitória do Vilafranquense na casa do Trofense em grande estilo, fazendo o 1-3 final na partida que deu a segunda vitória seguida aos ribatejanos. O melhor golo da jornada na Liga Sabseg começou nos pés do guarda-redes Pedro Trigueira e parou no fundo das redes do adversário.