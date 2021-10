Melhor marcador da 2.ª divisão brasileira foi obrigado a ir para a baliza... e defendeu um penálti num lance que deu confusão

A carregar o vídeo ...

Não é todos os dias que vemos um jogador de campo a ir para a baliza, e muito menos... a defender um penálti. Foi o que aconteceu na Série B do campeonato brasileiro: Edu, avançado do Brusque e melhor marcador da competição, viu-se obrigado a assumir as redes da formação canarinha depois da lesão do guarda-redes, no lance que originou o castigo máximo. A bola entrou na recarga, mas o golo viria a ser anulado por invasão da área, uma vez que o jogador do Remo que encostou para o fundo da baliza foi o autor da infração. (Vídeo: Globoesporte)