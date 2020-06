Membros dos Super Dragões distanciados uns dos outros e Madureira garante: «Não vamos desrespeitar ninguém»

A carregar o vídeo ...

Os Super Dragões encontram-se, neste momento, a aguardar a partida da equipa do FC Porto do hotel rumo ao Estádio do Famalicão. Fernando Madureira, líder da claque, garantiu que serão cumpridas todas as normas ditadas pela DGS e, nas imagens captadas pela CMTV, podia ver-se o tal distanciamento social entre claques.