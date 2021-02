Mendy deixou o treino do Real Madrid em grande estilo com este Ferrari de 350 mil euros

A carregar o vídeo ...

Ferland Mendy, herói do Real Madrid no triunfo sobre a Atalanta para a Champions com um grande golo, surgiu esta sexta-feira em grande estilo à saída do treino dos merengues. O lateral francês exibiu o seu SF90 Stradale, um dos carros mais luxuosos da Ferrari, que tem 1.000 cavalos de potência e custa cerca de 350 mil euros. Courtois também apareceu logo atrás de Mendy a exibir a sua máquina. [Vídeo: Youtube Diario AS]