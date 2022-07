A carregar o vídeo ...

Felix Afena Ohene-Gyan, de 19 anos, abriu a contagem no jogo-treino que a Roma venceu esta quarta-feira no Algarve, diante do Sunderland. O jovem jogador dos transalpinos fez o 1-0 e José Mourinho reagiu com um sorriso e abrindo os braços. O golo foi bastante festejado no recinto luso.