Menino que 'perdeu' camisola de Yan Matheus por "pedra, papel, tesoura" foi surpreendido pela Liga

O Moreirense deslocou-se, no último sábado ao terreno do Arouca, em jogo a contar para a Liga, que terminou com um empate (1-1) entre as duas equipas. Após o apito final, dois apanha-bolas dirigiram-se até junto de Yan Matheus, avançado dos cónegos, para pedir-lhe a sua camisola. Para decidir quem receberia parte do equipamento do jogador do Moreirense, os dois meninos decidiram fazer um jogo de "pedra, papel, tesoura", que obviamente resultou num vencedor e um derrotado. Martim foi quem perdeu no passado sábado, mas esta quinta-feira foi surpreendido pelo 'O Ligas', que viajou até Arouca para presentear o jovem com uma camisola de Yan Matheus, que deixou uma mensagem ao pequeno fã. [Vídeo: Liga Portugal]