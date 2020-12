A carregar o vídeo ...

Dalma Maradona aproveitou o facto de a irmã, Gianinna, ter partilhado nas redes sociais uma imagem sua com o pai, Diego Armando Maradona - que morreu a 25 de novembro, aos 60 anos - para começar uma busca por imagens antigas. A filha do futebolista pediu ajuda e obetve resposta. Estas são as imagens que Dalma procurava para recordar para sempre...