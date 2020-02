A carregar o vídeo ...

A Mercedes apresentou esta segunda-feira, em Londres, o monolugar com que vai atacar o Mundial de Fórmula 1, que arranca a 15 de março, na Austrália. A escuderia alemã, campeã do Mundo, volta a contar com Lewis Hamilton, detentor do título, e Valtteri Bottas como pilotos oficiais. (Vídeo Twitter)