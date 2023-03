Mercedes mostra como devolveu troféu da Arábia Saudita a Fernando Alonso

A carregar o vídeo ...

No domingo, por conta de uma penalização que posteriormente seria anulada, Fernando Alonso perdeu o terceiro lugar no Grande Prémio da Arábia Saudita e teve de entregar o respetivo troféu a George Russell. O britânico da Mercedes ficou com o mesmo até esta quarta-feira, dia em que a verdade foi reposta. A Mercedes pegou no troféu e, depois de uma curtíssima viagem entre Brackley e Silverstone, entregou-o em mãos à equipa rival, como se pode ver no vídeo partilhado acima. Equipas rivais, mas com um fair play de assinalar.