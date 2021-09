Mercedes pediu para Bottas não fazer a volta mais rápida mas o finlandês tinha outra ideia

A carregar o vídeo ...

Decorriam as últimas voltas do GP da Holanda em Fórmula 1 quando a Mercedes pede para Bottas dirigir-se às boxes. Com um conjunto de pneus novos e sem a possibilidade de alcançar o líder Max Verstappen (Red Bull), Valtteri pensou que poderia tentar a volta mais rápida, que vale mais um ponto na classificação de pilotos. Porém, via rádio a Mercedes rapidamente informou o finlandês que a troca de pneus não seria para ele tentar a volta mais rápida, mas sim para Hamilton ter espaço de manobra para tentar um melhor tempo. A verdade é que o finlandês fez mesmo a volta mais rápida na penúltima volta, mas levantou o pé para que o seu companheiro pudesse fazer um melhor tempo na derradeira volta, o que se confirmou. Ainda assim, Bottas questionou no rádio: "Por que não [posso fazer a volta mais rápida]?"