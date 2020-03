Mertens mantém a forma física com ajuda de uma (generosa) garrafa de vinho

A carregar o vídeo ...

Quem diz que são necessários pesos ou equipamentos de ginásio para se manter a boa forma? Dries Mertens, do Nápoles, decidiu dar o exemplo e este domingo partilhou no seu Instagram um curioso vídeo no qual surge a fazer exercícios com uma garrafa de vinho gigante. "O meu maior conselho para a vida: 'um pouco de vinho é a solução para muitos problemas' #quarantainelife", escreveu o avançado.