Luís Filipe, que foi campeão nacional pelo Sporting e pelo Benfica, é o protagonista do Final Cut desta semana, o podcast da Sports Tailors (episódio completo a partir das 18 horas deste sábado no Youtube e no Spotify). O ex-lateral direito destaca o momento de estabilidade dos leões antes do débi de amanhã e o trabalho de Rúben Amorim.