Messi avisa adversário em jogo particular: «Pára de me dar pontapés, parvalhão»

O particular que o Barcelona realizou diante do Gimnastic de Terragona, clube da segunda divisão espanhola, ficou marcado por um episódio que envolveu Messi e Javier Ribelle. O médio do Terragona foi incumbido pelo seu treinador de marcar o argentino e fê-lo tão acerrimamente que o craque do Barcelona acabou por perder a paciência. Às tantas disse-lhe "pára de me dar pontapés, parvalhão". Quem o contou foi o próprio Javier Ribelle, no programa 'El Chiringuito'.