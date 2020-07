A carregar o vídeo ...

Luís Suárez e Lionel Messi foram avistados esta segunda-feira juntos, em Blanes, Girona, deixando alguns adeptos presentes no local surpresos. Um deles, afeto ao Real Madrid, 'provocou' os dois jogadores do Barcelona com a liderança dos merengues na Liga espanhola. [Vídeo: Twitter]