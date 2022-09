Messi equiparado a Deus em New Jersey: entrou, fez dois golos e assinou autógrafo nas costas de adepto durante o jogo

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi mostrou estar equiparado a um Deus em New Jersey. O camisola 10 da Argentina apenas entrou a partir dos 55 minutos mas, ainda no aquecimento, o estádio já gritava pelo seu nome. Foi aclamado na entrada no relvado e, por três vezes, invasores de campo tentaram chegar perto do capitão da alviceleste durante o encontro de caráter particular com a Jamaica, em que o melhor marcador de sempre da Argentina bisou. Numa dessa vezes, foi mesmo possível, logo após o primeiro golo de Messi. A 'Pulga' foi surpreendida pela presença do fã mas acabou por cumprir o desejo: assinar um autógrafo nas costas do homem em que estão e bem dentro das quatro linhas. O sonho do seguidor do jogador argentino durou pouco já que acabou verdadeiramente abalroado pelos seguranças do recinto.