Messi, Jorge Jesus, Mourinho, Dennis Rodman e até Ronaldinho: apoio de gigantes a jogo de bilionários

Frente a frente vai estar Turki Al-Sheikh, dono do Almería, e Saud Al-Suwailem, o ex-presidente do Al Nassr, da Arábia Saudita, para um jogo solidário de FIFA, que prevê a angariação de receitas para famílias necessitadas do país. E entre os apoiantes deste encontro de bilionários estão grandes nomes do desporto mundial: Messi, Mourinho, Jorge Jesus, Maradona, Ronaldo, Buffon e Dennis Rodman são alguns dos apoiantes de Turki Al-Sheikh, enqunato do outro 'lado' estão Roberto Carlos, Pirlo e Pogba. E até Ronaldinho Gaúcho 'deixou' a prisão domiciliária para nas redes sociais mostrar o seu apoio.