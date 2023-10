Messi ou Haaland? Guardiola revela quem deve ganhar a Bola de Ouro

A carregar o vídeo ...

Messi ou Haaland? Pep Guardiola foi questionado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Brighton (sábado às 15 horas), sobre quem escolheria para ganhar a Bola de Ouro na cerimónia que decorre a 30 de outubro. O treinador do Manchester City respondeu de forma bem-humorada. "A Bola de Ouro tem de ter duas secções. Uma para Messi e outra para os outros. Portanto, o Haaland deve ganhar, sim. Ganhámos o ‘triplete’ e ele marcou 50 milhões de golos, mas claro que a pior temporada de Messi é a melhor para o resto dos jogadores. Ambos merecem. Na verdade, gostaria que o Haaland ficasse com a Bola de Ouro por tudo o que nos ajudou a alcançar, adoraria. Mas o Messi ganhou o Mundial. " (Vídeo: Twitter Football Daily)