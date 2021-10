Messi pode falhar jogo entre PSG e Lille: «Sentiu desconforto no músculo e treinou individualmente»

Lionel Messi foi uma das ausências na última sessão de treinos do PSG antes do jogo de amanhã frente ao Lille. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Pochettino explicou que o argentino "sentiu um desconforto no músculo e por precaução treinou individualmente". No entanto, o técnico do parisienses espera que Messi possa estar disponível para a partida que abre a 12.ª jornada da Liga francesa. [Vídeo: One Football]