Messi surpreendido com uma estátua em tamanho real de si próprio

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) promoveu uma homenagem à Argentina pela conquista do Mundial no Qatar, numa cerimónia que decorreu no Paraguai. Uma das surpresas da festa foi a revelação da estátua em tamanho real de Lionel Messi, que figurará agora ao lado das de Pelé e Maradona, no museu do organismo. O camisola 10 da alviceleste recebeu ainda réplicas do Mundial e da Finalíssimo que poderá levar para casa.