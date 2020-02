A carregar o vídeo ...

Maradona jogou em Nápoles no final dos anos 80 mas ainda hoje ali se fala no avançado argentino, que é considerado um 'deus' no San Paolo. No dia em que Messi e o Barcelona vão a Nápoles jogar para a Liga dos Campeões, recorde algumas das melhores jogadas de 'El Pibe' em Itália. (Vídeo YouTube)