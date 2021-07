A carregar o vídeo ...

O Sporting oficializou Rúben Vinagre com um curioso vídeo nas redes sociais onde não falta... vinagre. O lateral-esquerdo de 22 anos - chega por empréstimo do Wolverhampton com opção de compra -, aparece com uma garrafa de vinagre na mão e vai 'temperando' os locais por onde passa, desde o refeitório da Academia ao posto médico. Vale a pena ver. [Vídeo: Twitter Sporting CP]