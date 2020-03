“Meus heróis, minha equipa do coração”: a mensagem dos adeptos ao plantel do Feirense

A carregar o vídeo ...

O Victor Hugo, a Joana Fontes, o Rui Filipe, o Mário Reis, a Alexandra Teixeira e o Raúl Cruz. Foram estes os adeptos que falaram em nome dos milhares de amantes e simpatizantes do Feirense num vídeo divulgado há minutos no Facebook oficial da SAD fogaceira. Depois de Cris, Caio Secco e Edson Farias se dirigirem aos adeptos, foi agora a vez de quem está nas bancadas mostrar o que lhes vai na alma nesta altura em que estão privados de ver jogar a equipa do coração. Declarações sentidas e vestidas a rigor!