Micael Sequeira 'explode' no Usbequistão: «Venho de Portugal e não me lembro de arbitragens como esta»

O Lokomotiv Tashkent, orientado pelo português Micael Sequeira, perdeu esta segunda-feira por 1-2 no terreno do Kokand 1912, em jogo da 23.ª ronda do campeonato do Usbequistão, e caiu para o 6.º lugar na tabela. Na conferência de imprensa no final da partida, o técnico (ex-Sp. Braga) mostrou-se profundamente frustrado com o resultado, com a equipa de arbitragem e com o "sistema" do futebol no Usbequistão, deixando críticas fortes a quem gere o desporto-rei naquele país.