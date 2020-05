Michael Jordan lavado em lágrimas devido à morte do pai: áudio censurado em 'The Last Dance' sai a público

A carregar o vídeo ...

O dia em que os Chicago Bulls venceram os Seattle SuperSonics, em junho de 1996, culminou num turbilhão de emoções para Michael Jordan. Os dois mais recentes episódios da série 'The Last Dance' - sobre o derradeiro título dos Bulls - recordaram esse encontro que ditou o campeão, a flash-interview de Jordan com Ahmad Rashad, no pós-jogo, e o momento em que o ex-basquetebolista se desfez em lágrimas no balneário devido à morte do pai, três anos antes. Contudo, no documentário da ESPN o áudio está cortado. Esta terça-feira, nas redes sociais, surgiu o momento original com o áudio completo.