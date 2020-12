A carregar o vídeo ...

Mick Schumacher, filho da lenda alemã da F1, sagrou-se esta domingo campeão mundial de F2. Este é o momento em que corta a meta e comunica via rádio com a equipa. No final, Mick, que no próximo ano vai correr na F1, não aguentou a emoção, tendo-se ajoelhado junto ao carro.