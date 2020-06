Midtjylland transformou estádio num 'drive-thru' e a iniciativa foi um sucesso

A carregar o vídeo ...

Em tempos de pandemia, o regresso do futebol tem sido pautado por algumas iniciativas interessantes e nesse particular os clubes nórdicos parecem estar um passo à frente. Depois do que se viu no duelo entre Aarhus e Randers , da Liga dinamarquesa chega-nos mais um exemplo de inovação, com o Midtjylland a utilizar o seu parque de estacionamento como um 'drive-thru', com mais de dois mil adeptos a aderirem e a seguir os seus jogos em ecrãs gigantes... confortavelmente instalados nos seus carros. A iniciativa contou com casa cheia (todos os ingressos foram vendidos), mas o resultado final acabou por não ser o melhor, já que o Horsens venceu por 1-0...