Migrantes do Qatar: Ação da Amnistia Internacional bloqueada no jogo da Seleção

Nas imediações do estádio, a organização distribuiu cerca de mil camisolas em solidariedade para com os milhares de trabalhadores que sofreram abusos de direitos humanos e perderam a vida para que a realização do mundial fosse possível. Pouco depois, recebeu informação por parte de alguns adeptos que os seguranças no estádio estavam a obrigar as pessoas a tirar e a entregar-lhes as camisolas. [Imagens: Amnistia Internacional Portugal]