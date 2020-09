Miguel Barbosa a 1 segundo da liderança na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

A carregar o vídeo ...

Hoje foi um dia difícil. Foram dois troços de 83 km. Capotámos ao km 48. Com a ajuda do público colocamos o carro de pé e conseguimos continuar a corrida, porque o carro não ficou demasiado danificado. Não perdemos muito tempo e conseguimos continuar na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.



No segundo setor seletivo que se disputou durante a tarde conseguimos conquistar o segundo tempo da geral e o 1º do Campeonato. Desta forma, conseguimos um ponto importante para o Campeonato.



No final desta primeira etapa que hoje se disputou ficámos em 3º da geral e a apenas 1s do Alejandro Martins, ou seja, conseguimos recuperar o tempo perdido na parte da manhã na sequência de termos capotado. Estamos bastante satisfeitos. Está tudo em aberto para as contas do Campeonato.



Amanhã é dia de novo ataque, atacar a liderança do CPTT, é essa a nossa luta. Estamos também perto da liderança da prova, vamos tentar vencer a corrida, se bem que o Christian, o atual líder da prova nos automóveis, está à a fazer uma excelente prova na sua primeira vez a correr me Portugal. Parabéns ao Cristian, que é um piloto que já fez várias vezes o Rally dos Sertões e está a ter um excelente andamento.



Estamos a tentar melhorar para atacar no dia de amanhã, um dia bastante exigente A Baja terá duas passagens por um troço de 62,70 km, o nível será elevado.