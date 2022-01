Miguel Barbosa: «A partida para as especiais tem sido tardia, o que é complicado»

A carregar o vídeo ...

Apesar do bom desempenho na navegação e na travessia das dunas, Miguel Barbosa, navegado por Pedro Velosa, está com sérias dificuldades em sair da zona desconfortável do pelotão do Dakar, onde a dupla e a sua Toyota Overdrive caíram, na sequência de um problema mecânico ocorrido no prólogo. E, como um mal nunca vem só, o piloto não tem passado bem fisicamente, o que torna todos os seus esforços mais difíceis.