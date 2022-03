Miguel Barbosa: «Amanhã vamos tentar recuperar o tempo perdido»

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa está de regresso às competições nacionais disputando a 2ª edição da BP Ultimate Baja TT ACP, prova que o piloto ganhou em 2020. Navegado por Pedro Velosa e aos comandos da Toyota com que participou no Dakar, o piloto foi o 4º mais rápido no prólogo e ocupa a 6ª posição absoluta de uma corrida que se tem revelado extremamente competitiva em onde as diferenças entre os primeiros classificados são bastante reduzidas.



"O prólogo correu-nos bem, mas da parte da tarde o setup escolhido não terá sido o melhor. Estava convencido que haveria mais areia, mas havia muitas zonas rápidas e outras bastante encadeadas e isso fez-nos perder algum tempo numa corrida que está muitíssimo competitiva. Amanhã vamos tentar recuperar o tempo perdido e fazer como sempre o melhor possível. Ainda tempos pela frente muitos quilómetros", referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team à chegada a Grândola no final da 1ª etapa.