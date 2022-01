A carregar o vídeo ...

Naquela que é a maior etapa desta edição do Dakar, Miguel Barbosa navegado por Pedro Velosa aos comandos da Toyota Hilux T1 Overdrive conseguiu subir mais cinco posições na classificação geral, ascendendo finalmente a um lugar dentro do Top 40. Desde o infortúnio que o piloto do BP Ultimate Vodafone Team teve no prólogo, Miguel Barbosa já recuperou 45 posições.