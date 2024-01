A carregar o vídeo ...

Com o Dakar a aproximar-se (arranca já esta sexta-feira), Miguel Barbosa, octacampeão nacional de todo-o-terreno analisa todas as novidades sobre a mais dura prova de todo-o-terreno do Mundo. Diariamente, o piloto do BP Ultimate Adventure Team vai comentar as incidência de cada etapa, antevendo a etapa seguinte.