A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa esteve esta quinta-feira no Norteshopping para fazer o lançamento da Official Dakar Shoes. Em conversa com Record, o piloto português fez um balanço do Dakar que assume ter sido muito positivo, bem como a vontade de continuar, mas ainda à espera de feedback dos patrocinadores. A prioridade, para já, são as competições internacionais