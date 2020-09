Miguel Barbosa e as últimas afinações para a Baja TT do Pinhal

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa estás prestas a retomar a sua participação na Baja TT do Pinhal adiada no passado fim-de-semana devido ao perigo de incêndio. O cenário hoje é completamente diferente com a chuva a brindar os concorrentes e a criar novas dificuldades. Depois de ter ganho a derradeira prova antes da pandemia do Covid 19 ter "parado" o campeonato o piloto da Toyota Hilux regressa preparado para lutar de novo pela vitória.