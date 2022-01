Miguel Barbosa fala em etapa "dura" no Dakar: «Areia muito mais quente e mole»

A carregar o vídeo ...

A oitava etapa do 44º Rali Dakar que hoje se disputou entre Al Dawadimi e Wadi Ad-Dawasir, a mais longa deste Dakar - já que ao setor seletivo de 395 km se juntaram mais 435 km de ligação - viu a dupla do BP Ultimate Vodafone Team, Miguel Barbosa/Pedro Velosa ter finalmente um dia sem contratempos aos comandos da Toyota Hilux T1 Overdrive. No final do dia o balanço positivo de terem ganho 13 posições já que foram a 49ª equipa a arrancar na competição auto e realizaram o 36º tempo.