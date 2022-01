Miguel Barbosa: «Mais um dia difícil, tentámos endireitar um mau início, mas não está fácil»

A carregar o vídeo ...

Depois de um primeiro dia a viver a experiência "infernal" de partir da cauda do pelotão, Miguel Barbosa voltou a ter mais um dia angustiante. Rápido e ágil a atravessar as dunas, com Pedro Velosa a navegá-lo com mestria vê, todavia, o seu andamento trancado por concorrentes bastante lentos e que obrigam a inúmeras paragens.