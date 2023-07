Miguel Barbosa na Baja España Aragón: o balanço do primeiro dia

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa está de regresso às competições internacionais disputando este fim-de-semana a mítica Baja España Aragón com a particularidade de o fazer aos comandos de uma nova Toyota Hilux T1+ idêntica àquela com que Nasser Al-Attiyah se sagrou Campeão do Mundo de Rally Raid (W2RC) e venceu o Rally Dakar. Será a primeira vez que o oito vezes campeão nacional disputa a prova espanhola este ano pontuável para a FIA Cross Country World Cup.