A Baja Portalegre arrancou hoje com a realização do Prólogo e do primeiro de três setores seletivos que compõem a prova organizada pelo ACP, pontuável para a Taça do Mundo de Bajas. Miguel Barbosa, octacampeão nacional, que se encontra a participar na corrida fez-nos um ponto da situação deste primeiro dia.