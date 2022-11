Miguel Barbosa nas 4H TT Vila de Fronteira: «Este início foi difícil»

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa faz este fim de semana a fazer equipa com Lourenço Rosa, na competição destinada aos SSV (4H TT Vila de Fronteira), que faz parte do programa das 24 Horas TT Vila de Fronteira. Esta sexta-feira realizou-se a sessão de treinos livres e cronometrados: "Este início foi difícil. Capotámos na nossa segunda volta, no início, perto de uma ribeira". Amanhã a competição arranca às 8 horas.