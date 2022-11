Miguel Barbosa nas 4H TT Vila de Fronteira: «mais importante foi termos conseguido ir até ao fim»

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa faz este fim de semana a fazer equipa com Lourenço Rosa, na competição destinada aos SSV (4H TT Vila de Fronteira), que faz parte do programa das 24 Horas TT Vila de Fronteira. Este sábado, a dupla arrancou da 4ª linha da grelha e chegou a ocupar a liderança na 5ª volta mas acabou por sofrer problemas mecânicos. "O mais importante foi termos conseguido ir até ao fim nesta festa fantástica do desporto motorizado", refere.