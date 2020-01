Miguel Barbosa no Dakar'2020: piloto português explica mudanças

A carregar o vídeo ...

A um dia do arranque da grande aventura, Miguel Barbosa partilha para os leitores de Record algumas das novidades da nova edição do Rali Dakar. "Nesta primeira vez que o Dakar está na Arábia Saudita tive a oportunidade de vir até Jeddah onde tenho estado a acompanhar os preparativos para o arranque da 42ª edição do Rali Dakar. Hoje cumpriram-se as derradeiras verificações e teve lugar uma espetacular cerimónia de apresentação das equipas e pilotos. Para além da mudança de palco esta edição de 2020 tem no capítulo desportivo mudanças muito significativas principalmente ao nível da navegação que colocam as equipas profissionais e as amadoras menos afastadas e seguramente isso irá trazer uma animação ainda maior à competição", declarou.