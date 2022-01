Miguel Barbosa: «O Dakar foi mais fácil com o vosso apoio»

A carregar o vídeo ...

Doze anos depois, Miguel Barbosa, navegado por Pedro Velosa, regressou à grande maratona de todo-o-terreno e completou hoje com sucesso o seu primeiro Dakar na Arábia Saudita. Aos comandos de uma Toyota Hilux T1 e inserido na estrutura a Overdrive, Miguel Barbosa, oito vezes campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, acrescenta ao seu currículo esta participação asiática àquelas que completou em África e na América do Sul. O piloto português agradece acompanhamento no Dakar dos fãs da modalidade através de Record.