Miguel Barbosa prestes a arrancar para a Baja Portalegre 500

Hoje foi dia de verificações técnicas e administrativas, uma parte mais burocrática, mas essencial para garantir que todos os parâmetros, regras e condições para disputar a prova são cumpridos, garantindo também que tudo está de acordo com a regulamentação e a verdade desportiva.



Hoje foi de reconhecimentos. Foi dia de reconhecer a especial de qualificação na zona do costume, na Herdade das Coutadas. O piso é realmente espetacular. Antevê-se uma especial já com alguma lama, e por isso difícil e exigente, a prever alguma forte chuva.



O carro está em parque fechado. Amanhã a prova arranca pelas 9h00 precisamente com Especial de Qualificação e à tarde disputa-se o segundo troço de 85 km.