Miguel Barbosa pronto para a última etapa: «Vamos lá acabar isto em bem...»

A dupla do BP Ultimate Vodafone Team, Miguel Barbosa/Pedro Velosa aos comandos da Toyota Hilux T1 Overdrive completou hoje com sucesso a 11ª e penúltima etapa disputada em torno de Bisha, considerada a mais difícil desta edição de 2022 do Rally Dakar. Mais um passo dado para cumprir o principal objetivo traçado pelo piloto de terminar esta sua primeira participação no Dakar agora disputado na Arábia Saudita.