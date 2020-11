Miguel Barbosa vence Campeonato de Portugal de TT em Portalegre… e soma o 8.º título

A carregar o vídeo ...

Somos campeões nacionais de todo-o-terreno. Hoje foi um dia marcado por altos e baixos, mas sobretudo por momentos altos. Vencemos o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. Estamos muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido esta época. Num ano atípico, com menos provas, mas conseguimos ser vencedores. Parabéns ao navegador Pedro Velosa, a todos os mecânicos que foram fundamentais, a toda a estrutura técnica. Toda a equipa está de parabéns por todo o trabalho de preparação desenvolvido esta temporada.

Hoje arrancou a Baja Portalegre 500. Esta é uma prova mítica, emblemática e o objetivo era atacar. Infelizmente não foi possível. O carro ficou sem direção assistida logo no início do segundo setor do dia. As condições climatéricas eram adversas. Choveu muito, havia muita lama, mas tínhamos tudo preparado para fazer uma boa prova. As corridas são mesmo assim. Embora em Portalegre não tenhamos conseguido conquistar o resultado pretendido, conseguimos, felizmente, vencer o Campeonato e isso é o mais importante. É altura de festejar. Obrigada a todos por nos terem acompanhado. Obrigado pelo vosso apoio. Esta vitória também é vossa.