Miguel Cardoso explica como potenciou rendimento de Francisco Geraldes

Miguel Cardoso participou na rubrica 'Desporto 360' - criada pela editora Prime Books e Sapienta Sports e numa conversa conduzida pelo escritor Tiago Guadalupe - e falou sobre algumas das etapas na carreira do treinador. Entre elas a passagem pelo Rio Ave, em 2017/2018, numa equipa em que Francisco Geraldes era uma das figuras. Esta época, o médio começou a época no AEK, passou pelos sub-23 do Sporting e soma 75 minutos na equipa principal dos leões.