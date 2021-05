Miguel Garcia já tem a caderneta do Sporting campeão! Grátis com o Record a partir de domingo

A carregar o vídeo ...

Feliz pelo desfecho desta temporada, Miguel Garcia já tem a caderneta do Sporting campeão - coleção grátis com o Record a partir de domingo! - e vai usá-la para continuar a passar a mística leonina aos filhos. "O Sporting fez uma época excecional a todos os níveis, com um excelente plantel e equipa técnica. É uma recordação que vou guardar , também para os meus filhos, que começam a criar empatia pelo Sporting e a ir aos jogos, ainda que este ano não tenha sido possível. Já lhes estou a passar a mística", refere.