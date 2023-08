Miguel Garcia pronto para mais uma Liga Record: «O meu irmão tirava-me da equipa dele para fazer mais pontos»

A carregar o vídeo ...

O Guia Record é já um clássico de leitura na casa de Miguel Garcia no início de cada época. O segredo desta fidelização é a Liga Record, um passatempo que originou disputas salutares em casa com o pai e o irmão. "É um clássico nosso. Ainda me lembro que quando jogava o meu irmão dizia que me tinha na equipa, mas depois vinha a descobrir que me tirava para tentar fazer mais pontos", recorda o herói de Alkmaar sorrindo enquanto folheava a nova edição, e evitando revelar quem ganhou mais vezes.