Miguel Oliveira aventurou-se no críquete e o melhor é... ficar-se pelo MotoGP

Já na Índia a preparar o Grande Prémio que se realiza no domingo, os pilotos da MotoGP foram convidados a colocar à prova as suas habilidades naquele que é o desporto mais conhecido do país, o críquete. O resultado, ao que parece, não foi o mais positivo, pelo menos para Miguel Oliveira, que... acabou por demonstrar pontaria a mais do que o desejado. O melhor é mesmo ficar-se pelas motos, onde no domingo está apostado em voltar a brilhar. [Vídeo: Instagram MotoGP]